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شؤون فلسطينية

عائلة الطفلتين ديما ودعاء أبو طير تناشد الوزير حسين الشيخ

عائلة الطفلتين ديما ودعاء أبو طير تناشد الوزير حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت عائلة الطفلتين ديما جهاد أبو طير (13 عام)، ودعاء جهاد أبو طير (12 عام)، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، وأيمن قنديل وكيل الوزارة، والمؤسسات الحقوقية، مخاطبة الجهات المختصة لدخول والد الطفلتين، عبر معبر بيت حانون/ايرز شمال قطاع غزة.

وقالت: "إن الطفلتين قامتا بعمليتي زرع نخاع ويتوجب استكمال علاجهما في مستشفى اوخلوف بالداخل، حيث يوجد معاناة للوالدين في تمكين مواصلة علاج طفلتيهما، علماً بأن الأم مريضة ولا تستطيع مرافقة الطفلتين"، مشيرةً إلى حصول الطفلتين على موعد في شهر آب/ أغسطس الحالي لاستكمال العلاج.

وأضافت: "نرجو من سيادتكم مخاطبة الجهات المختصة، لإنهاء المعاناة الشديدة التي تعاني منها عائلة الطفلتين".

للتواصل مع د. جهاد ابو طير 0599776611


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