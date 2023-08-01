رغم اتفاق التهدئة.. تجدد الاشتباكات العنيفة في مخيم عين الحلوة













رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام لبنانية، بتجدد الاشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.وجاء الاتفاق على وقف إطلاق النار، بعدما اجتمعت فصائل فلسطينية وأحزاب إسلامية ولبنانية، الاثنين، لبحث أوضاع مخيم عين الحلوة، وسبل وقف إطلاق النار فيه، ووضع حد للاشتباكات التي دمرت المئات من المنازل وشردت الآلاف من العائلات، وفق بيان للنائب اللبناني أسامة سعد.وأعلن سعد في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، التوصل إلى "تفاهم على تثبيت وقف إطلاق النار"، مضيفاً أنه "سيكون هناك عمل ميداني من قبل كل الفصائل من أجل تحقيق هذا الهدف بأسرع وقت ممكن وبشكل فوري".وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام، إلى جهود "فلسطينية لبنانية" كثيفة من أجل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على الأرض وتثبيته.وكان فتحي أبو العرادات، أمين سر فصائل منظمة التحرير في لبنان، قال صباح اليوم، "إن جريمة اغتيال قائد قوات الأمن الوطني أبو أشرف العرموشي، وعدد من رفاقه بمخيم عين الحلوة هو استهداف للأمن والاستقرار في المخيم، والجوار اللبناني".وأوضح أبو العرادات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن القتلة المجرمين نصبوا كمينا غادرا للشهداء، في محاولة لجر المخيم إلى مربع التفجير"، مؤكدا أنه لا عودة إلى الوراء، ولن يكون هناك جزر أو مربعات أمنية داخل المخيم، لأنه ملك للشعب الفلسطيني، وستبقى بوصلة المخيم متجهة نحو فلسطين، وسيبقى المخيم رمزاً للوحدة الوطنية".وقال، "هناك 11 شهيداً حتى اللحظة بينهم 6 شهداء من قوات الأمن الوطني الفلسطيني، وحوالي 50 جريحا، موزعين على مستشفيات مدينة صيدا بينهم حالات خطيرة".ونوه إلى أن اجتماعا لهيئة العمل الفلسطيني المشترك سيُعقد بعد ظهر اليوم في سفارة دولة فلسطين، لاستكمال المعالجات، وبحث تبعات الجريمة.وأكد أن اللقاءات التي عُقدت خلال اليومين الماضيين في مقر حركة "أمل"، ومقر النائب في البرلمان اللبناني أسامة سعد، طالبت بتسليم القتلة إلى الدولة اللبنانية والقضاء اللبناني، بناءً على الاتفاق السابق لهيئة العمل الفلسطيني المشترك، وتثبيت وقف إطلاق النار، وتشكيل لجنة تحقيق فلسطينية مشتركة، ووضع كل المعلومات والمعطيات حول المجموعة الإرهابية لدى لجنة التحقيق.وأشار إلى أن هذه اللقاءات واكبت اتصالات رسمية شارك فيها سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن، ولقاءً آخر عُقد في ثكنة زغيب في مدينة صيدا، انضم إليه قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، وقيادة حركة فتح في صيدا، وبمشاركة حركة أمل".وأكد أبو العرادات أنه سيتم عقد لقاء اليوم بدعوة من مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان بمشاركة فعاليات المدينة، استنكاراً للجريمة النكراء، ولتسليم القتلة، والمطالبة بتثبيت وقف إطلاق النار، وعودة الأمور إلى طبيعتها.وأشار إلى أن هناك اتصالات دائمة مع نواب مدينة صيدا أسامة سعد، وعبد الرحمن البزري، والنائب السابق بهية الحريري، ومختلف فعاليات المدينة، والمراجع السياسية، والعسكرية، والدينيةوقد أدت الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان منذ السبت الماضي، إلى مقتل 11 شخصاً، وإصابة 40 آخرين بجروح.