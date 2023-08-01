شؤون فلسطينية

القيادي في حماس موسى أبو مرزوق يصل قطاع غزة

القيادي في حماس موسى أبو مرزوق يصل قطاع غزة
موسى أبو مرزوق
رام الله - دنيا الوطن
وصل موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عبر معبر رفح البري.

وقال أبو مرزوق في تغريدة عبر حسابه على موقع (تويتر): "وصلت الآن أرض فلسطين الحبيبة، بعد سنوات من الغياب، أزور غزة العزة والعزيزة على قلوبنا".

وأضاف: "أتوجه بالشكر الجزيل للجانب المصري، لتسهيله دخولنا عبر معبر رفح".

وكان أبو مرزوق، قد تواجد مع وفد حركة (حماس) في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، في مصر، الأحد الماضي. 

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