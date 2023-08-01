القيادي في حماس موسى أبو مرزوق يصل قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنوصل موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عبر معبر رفح البري.وقال أبو مرزوق في تغريدة عبر حسابه على موقع (تويتر): "وصلت الآن أرض فلسطين الحبيبة، بعد سنوات من الغياب، أزور غزة العزة والعزيزة على قلوبنا".وأضاف: "أتوجه بالشكر الجزيل للجانب المصري، لتسهيله دخولنا عبر معبر رفح".وكان أبو مرزوق، قد تواجد مع وفد حركة (حماس) في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، في مصر، الأحد الماضي.