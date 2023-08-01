غزة: شركة الكهرباء تصدر تنويهاً "مهماً" بشأن مشتركي العدادات الذكية المنتفعين من الشؤون





وأوضحت في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه يتم تحديث الكشف شهرياً من خلال قاعدة البيانات الحكومية بشكل الكتروني، ويأتي ذلك تنفيذاً للقرار الحكومي الصادر بتاريخ 14 حزيران/يونيو 2023، علماً بأن تنفيذ المنحة سيتم بشكل آلي وشهري للمنتفعين من خدمة العدادات الذكية دون الحاجة لمراجعة الشركة، مع الإشارة بأنه لن يتم استقطاع أي مبالغ من المنحة الحكومية المقدمة للمشتركين.



وتنوه الشركة للأخوة المشتركين منتفعي الشئون الاجتماعية غير المستفيدين من المنحة ضمن المرحلة الأولى نظراً لعدم استيفاء الشروط، زيارة موقع الشركة الالكتروني www.gedco.ps لتحديث بياناتهم والاطلاع على شروط الانتفاع.



وتتقدم الشركة بجزيل شكرها للجنة متابعة العمل الحكومي والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة على جهودهم المبذولة في دعم المشتركين من منتفعي الشؤون الاجتماعية.

رام الله - دنيا الوطنقالت شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة، اليوم الثلاثاء، إنها بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى بخصوص منح مشتركي العدادات الذكية المنتفعين من الشؤون الاجتماعية شحنة بقيمة 50 شيكل، وذلك بناءً على كشف وزارة التنمية الاجتماعية كونها الجهة المخولة بتنسيب الاشتراكات المرشحة للاستفادة.