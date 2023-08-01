صور.. بلدية غزة تنجز 60% من مشروع إنشاء محطة ترحيل النفايات في اليرموك







رام الله - دنيا الوطنأكدت بلدية غزة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة الإنجاز في مشروع محطة تجميع وترحيل النفايات الحديثة في منطقة اليرموك بلغت نحو 60 % ومن المتوقع إنجاز المرحلة الأولى من المشروع في تشرين أول/أكتوبر المقبل.وقالت البلدية أنها أنجزت يوم أمس، أعمال صب السقف الأول في محطة جمع وترحيل النفايات في منطقة اليرموك والتي شرعت البلدية بإنشائها لتحسين خدمة جمع وترحيل النفايات في المنطقة وحل المشاكل الصحية والبيئة التي تعاني منها المنطقة.وبينت أن المساحة الإجمالية للسقف تبلغ نحو 1000 مترا مربعا ويندرج ضمن المرحلة الأولى للمشروع التي تشمل تشييد الطابقين الأرضي والأول وإنجاز أعمال المدخل المؤدي للمحطة والجدران الإستنادية حول المحطة وكذلك موقف سيارات الترحيل.وأكدت البلدية أنها تسعى البلدية لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل بناء طوابق إضافية بالإضافة إلى إنجاز أعمال التشطيب للمحطة.وبينت أن المرحلة الأولى من المشروع تنفذ من خلال تمويل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بقيمة 985 ألف دولار بإدارة البنك الإسلامي للتنمية وبالتنسيق مع وحدة المشاريع في وزارة الحكم المحلي.