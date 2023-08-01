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السودان: مقتل العشرات من الدعم السريع بالخرطوم.. وجهود التهدئة تتواصل

السودان: مقتل العشرات من الدعم السريع بالخرطوم.. وجهود التهدئة تتواصل
السودان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء، تنفيذ ضربات جوية جنوبي العاصمة الخرطوم، أسفرت عن مقتل العشرات من قوات الدعم السريع.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني "نفذت قواتنا الجوية ضربات ناجحة في منطقة سوبا ومناطق جنوبي الخرطوم، أدت إلى تدمير عشرات المركبات، ووقوع عشرات القتلى بين صفوف الميليشيا المتمردة (الدعم السريع)".

ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر، تتواصل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

وفي سياق متصل، أعلن جو غودفري، السفير الأميركي بالخرطوم في تغريدة عبر موقع (تويتر)، عن زيارة سوف يقوم بها لمصر للتشاور بشأن جهود وقف إطلاق النار، دون تفاصيل حول موعد الزيارة أو مدتها.

وأعرب السفير الأمريكي عن شكره لمصر على جهودها التي تبذلها لإيقاف القتال بالسودان.

يشار إلى أن السفير غودفري، وصل الجمعة الماضية إلى السعودية، للتشاور بشأن جهود حل أزمة السودان.

وأعلن الجيش السوداني، الخميس، عودة وفده التفاوضي إلى البلاد للتشاور، فيما قالت قوات الدعم السريع إن وفدها باق في مدينة جدة السعودية.

ومنذ 6 أيار/ مايو الماضي، ترعى السعودية والولايات المتحدة، مفاوضات غير مباشرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين.

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