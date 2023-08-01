هيئة الأسرى: حركة تنقلات تعسفية في صفوف الأسرى تنفذها إدارة سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الثلاثاء، حركة التنقلات المفاجئة التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال في صفوف الأسرى والمعتقلين، دون وجود أي أسباب تستدعي ذلك، كون هذه الإجراءات جاءت في لحظات، ولم يسبق ذلك أيإحتكاك أو توتر في السجون المستهدفة، أو مع الأسرى الذين تم نقلهم.وقالت الهيئة: "تنفيذ التنقلات في صفوف الأسرى من سجن لآخر، وتحويل عدد منهم لزنازين العزل، يأتي في سياق مواصلة الهجمة عليهم، واستهداف واقع حياتهم ليكون أكثر صعوبة وتعقيداً، في محاولة لفرض واقع جديد مبني على مخططات ورغبات الوزير الصهيوني المتطرف ايتمار بن غفير".وأضافت الهيئة " نقل جميع الأسرى القابعين في سجن عسقلان الى سجن نفحة صباح اليوم، وعزل الأسير القائد وائل الجاغوب في زنازين العزل الانفرادي في سجن جلبوع، وتزامن ذلك مع وجود وحدات قمع في العديد من السجون، وحالة التوتروالقلق العام، قد يؤدي إلى تفجير الأوضاع داخل السجون والمعتقلات".وتدين الهيئة الصمت الدولي في متابعة أوضاع أسرانا ومعتقلينا، مؤكدةً أن هذا التفرد الذي يقوده الوزيران بن غفير وسموترتش، يستند على اللامبالاة الدولية في وضع حد للجريمة اليومية التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحق مناضلينا في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي .