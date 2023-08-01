المرور بغزة: ست وفيات و158 إصابة خلال شهر يوليو الماضي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إحصائية حوادث السير خلال شهر تموز/ يوليو 2023.وقالت شرطة المرور والنجدة إن "321 حادث سير وقعت خلال شهر يوليو الماضي أسفرت عن ست وفيات و158 إصابة".وأشارت إلى أن الإصابات جاءت على النحو الآتي: "ثلاث إصابات بحالة خطيرة، و63 إصابة متوسطة، و92 إصابة أخرى طفيفة".وأفادت شرطة المرور والنجدة أن أضرارا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 399 مركبة، جراء حوادث الشهر الماضي، من بينها 25 دراجة نارية.