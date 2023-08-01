روسيا تعلن التصدي لهجوم أوكراني جديد بمسيّرات على موسكو

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر الثلاثاء، تصديها لهجوم أوكراني استهدف مواقع في مدينة موسكو ومقاطعة موسكو بواسطة طائرات بدون طيار.وقالت الدفاع الروسية في بيان لها، إن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت مسيرتين أوكرانيتين في الجو فوق أراضي منطقتي أودينتسوفو وناروفومينسك في مقاطعة موسكو".وأضافت: "تم تعطيل مسيرة أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية، وبعد أن فُقدت السيطرة عليها، تحطمت في منطقة مجمع "موسكو سيتي" للمباني غير السكنية"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).من جانبه، كتب عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عبر تطبيق (تلغرام)، أنه "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي عدة طائرات بدون طيار أثناء محاولتها الوصول إلى موسكو"، مضيفاً أن إحدى الطائرات تمكنت من الوصول إلى نفس البرج في "موسكو سيتي" الذي أصيب خلال هجوم مشابه فجر الأحد.وذكر سوبيانين أنه لا توجد معلومات عن سقوط ضحايا نتيجة الهجوم، بينما تضررت واجهة البرج عند الطابق الـ21 والزجاج على مساحة نحو 150 متراً مربعاً، مشيراً إلى أن رجال الطوارئ يعملون في موقع الحادث.وقالت خدمات الطوارئ إنه تم العثور على حطام المسيرة التي ضربت أحد أبراج "حي IQ" في موسكو سيتي، وستخضع لفحص من قبل خبراء المتفجرات، فيما فرضت الشرطة طوقاً على المنطقة المحيطة بالبرج المتضرر.والأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصديها لهجوم أوكراني بواسطة طائرات مسيّرة على العاصمة موسكو، وكذلك هجوم على مدن روسية قرب الحدود مع كييف.وقالت الدفاع الروسية، إنها أسقطت "مسيّرة أوكرانية في مقاطعة موسكو ومسيّرتين أخريين في منطقة أبراج موسكو سيتي وسط العاصمة".