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الهند: انهيار رافعة يودي بحياة 17 شخصاً

الهند: انهيار رافعة يودي بحياة 17 شخصاً
انهيار رافع في الهند يودي بحياة 17 شخصا
رام الله - دنيا الوطن
أدى انهيار رافعة فوق طريق سريع قيد الإنشاء خارج مدينة بومباي، في الهند إلى مقتل 17 شخصاً على الأقل.

وأفاد مسؤولون في الهيئة المسؤولة عن الاستجابة للكوارث، إن الرافعة سقطت على ألواح إسمنت كبيرة ليلا، وتطاير الحطام، فيما كان العمال يعملون على طريق سامرودهي السريع في ولاية ماهاراشترا، بحسب الوكالة الوطنية الهندية للاستجابة للكوارث.

وقالت هذه الهيئة إنه تم انتشال 17 جثة ونقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وأظهر مقطع فيديو نشرته الوكالة الوطنية الهندية للاستجابة للكوارث عناصر إنقاذ يبحثون في أكوام من العوارض الفولاذية المحطّمة في موقع البناء في تاني في ضواحي بومباي.

ويعد طريق سامرودهي السريع الذي يربط بومباي بمدينة ناغبور، جزءا من مخطط واسع النطاق للبنى التحتية للطرق في أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي الذي يتوقّع أن يدشن مشاريع أخرى في ماهاراشترا الثلاثاء، عن "حزنه" وأمر بدفع تعويضات لأسر الضحايا والمصابين.

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