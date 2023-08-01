غزة: رئيس سلطة الطاقة يكشف تفاصيل جديدة بشأن تشغيل المولد الرابع

ومن المقرر أن تقوم محطة توليد الطاقة الوحيدة في قطاع غزة، اليوم، بتشغيل المولد الرابع في المحطة بشكل رسمي.





وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والمدير التنفيذي العام لتوليد الكهرباء في قطاع غزة المهندس وليد سعد صايل، أنهم تبلغوا رسمياً بتشغيل المولد الرابع في محطة التوليد.





وقال صايل في حديث خاص لـ "دنيا الوطن" إنهم تبلغوا بتشغل المولد الرابع بجهو وتمويل من دولة قطر التي ستزود الشركة الدولية (المورده للوقود) لتحويله لمحطة التوليد بهدف تشغيل المولد الرابع.



