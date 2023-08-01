غزة: رئيس سلطة الطاقة يكشف تفاصيل جديدة بشأن تشغيل المولد الرابع
قال رئيس سلطة الطاقة، بغزة، جلال إسماعيل، اليوم الثلاثاء، إنه بـ "جهود الأشقاء القطريين ودعمهم المستمر لغزة المحاصرة تم توفير الوقود اللازم لتشغيل المولد الرابع حتى الخامس من أيلول/سبتمبر القادم وبدء دخول الخدمة الى الشبكة".
وأضاف في تصريحات إذاعية، بأن "المولدات الثلاثة توفر ما بين 65 إلى 70 ميجا واط ومع تشغيل المولد الرابع يعطينا تقديراً من 85 إلى 95 ميجا واط وهذا سينعكس إيجاباً على تحسن جدول توزيع الكهرباء".
وأكد إسماعيل بأن هناك "مباحثات دائمة مع الأشقاء القطريين خلال فترة الصيف بغرض تشغيل المولد الرابع".
ومن المقرر أن تقوم محطة توليد الطاقة الوحيدة في قطاع غزة، اليوم، بتشغيل المولد الرابع في المحطة بشكل رسمي.
وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والمدير التنفيذي العام لتوليد الكهرباء في قطاع غزة المهندس وليد سعد صايل، أنهم تبلغوا رسمياً بتشغيل المولد الرابع في محطة التوليد.
وقال صايل في حديث خاص لـ "دنيا الوطن" إنهم تبلغوا بتشغل المولد الرابع بجهو وتمويل من دولة قطر التي ستزود الشركة الدولية (المورده للوقود) لتحويله لمحطة التوليد بهدف تشغيل المولد الرابع.
ولفت إلى أن تشغيل المولد الرابع سيكون بشكل دائم وليس لفترة محددة، مبيناً "أن هناك موافقة لتمويل تشغيل المولدات الأربعة لفترة غير محددة).
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