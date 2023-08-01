شؤون فلسطينية

غزة: رئيس سلطة الطاقة يكشف تفاصيل جديدة بشأن تشغيل المولد الرابع

غزة: رئيس سلطة الطاقة يكشف تفاصيل جديدة بشأن تشغيل المولد الرابع
سلطة الطاقة بغزة تعلن عن تشغيل المولد الرابع في القطاع
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس سلطة الطاقة، بغزة، جلال إسماعيل، اليوم الثلاثاء، إنه بـ "جهود الأشقاء القطريين ودعمهم المستمر لغزة المحاصرة تم توفير الوقود اللازم لتشغيل المولد الرابع حتى الخامس من أيلول/سبتمبر القادم وبدء دخول الخدمة الى الشبكة".

وأضاف في تصريحات إذاعية، بأن "المولدات الثلاثة توفر ما بين 65 إلى 70 ميجا واط ومع تشغيل المولد الرابع يعطينا تقديراً  من 85 إلى 95 ميجا واط وهذا سينعكس إيجاباً على تحسن جدول توزيع الكهرباء".

وأكد إسماعيل بأن هناك "مباحثات دائمة مع الأشقاء القطريين خلال فترة الصيف بغرض تشغيل المولد الرابع".

ومن المقرر أن تقوم محطة توليد الطاقة الوحيدة في قطاع غزة، اليوم، بتشغيل المولد الرابع في المحطة بشكل رسمي.

وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والمدير التنفيذي العام لتوليد الكهرباء في قطاع غزة المهندس وليد سعد صايل، أنهم تبلغوا رسمياً بتشغيل المولد الرابع في محطة التوليد.

وقال صايل في حديث خاص لـ "دنيا الوطن" إنهم تبلغوا بتشغل المولد الرابع بجهو وتمويل من دولة قطر التي ستزود الشركة الدولية (المورده للوقود) لتحويله لمحطة التوليد بهدف تشغيل المولد الرابع.

ولفت إلى أن تشغيل المولد الرابع سيكون بشكل دائم وليس لفترة محددة، مبيناً "أن هناك موافقة لتمويل تشغيل المولدات الأربعة لفترة غير محددة).

أخبار ذات صلة

المرور بغزة: ست وفيات و158 إصابة خلال شهر يوليو الماضي

المرور بغزة: ست وفيات و158 إصابة خلال شهر يوليو الماضي

غزة: رئيس سلطة الطاقة يكشف تفاصيل جديدة بشأن تشغيل المولد الرابع

غزة: رئيس سلطة الطاقة يكشف تفاصيل جديدة بشأن تشغيل المولد الرابع

وزير الاقتصاد يكشف مستجدات بناء صوامع القمح في منطقتي الجنوب والوسط

وزير الاقتصاد يكشف مستجدات بناء صوامع القمح في منطقتي الجنوب والوسط

شاهد: مستوطنون يقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربة

شاهد: مستوطنون يقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربة

تخللتها مواجهات.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

تخللتها مواجهات.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم بأسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم بأسواق غزة

جامعة النجاح الوطنية تنظم ورشة حوارية بين القطاعين العام والخاص حول الابتكار الاجتماعي

جامعة النجاح الوطنية تنظم ورشة حوارية بين القطاعين العام والخاص حول الابتكار الاجتماعي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: مستوطنون يقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربة

شاهد: مستوطنون يقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم بأسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم بأسواق غزة

جامعة النجاح الوطنية تنظم ورشة حوارية بين القطاعين العام والخاص حول الابتكار الاجتماعي

جامعة النجاح الوطنية تنظم ورشة حوارية بين القطاعين العام والخاص حول الابتكار الاجتماعي

إغلاق باب الترشيحات لجائزة ياسر عرفات للإنجاز 2023

إغلاق باب الترشيحات لجائزة ياسر عرفات للإنجاز 2023

طالع: كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم غد الأربعاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الأربعاء

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الجمعة

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الجمعة

أسعار المحروقات والغاز لشهر أغسطس 2023

أسعار المحروقات والغاز لشهر أغسطس 2023

منوعات

حالة غضب بعد تعليق الفنان المعتزل وجدي العربي على حادثة غرق نجل حسن يوسف

حالة غضب بعد تعليق الفنان المعتزل وجدي العربي على حادثة غرق نجل حسن يوسف

فيفي عبده تتراجع عن تصريحاتها بشأن محمد عبده معلقة: دا عيب إني مكملتش دراستي

فيفي عبده تتراجع عن تصريحاتها بشأن محمد عبده معلقة: دا عيب إني مكملتش دراستي

فيفي عبده تهاجم فنان العرب: إنت رقاصة يا عبده

فيفي عبده تهاجم فنان العرب: إنت رقاصة يا عبده

غادة عبد الرازق تنشر صورًا لحفيدتيها من داخل حمام السباحة

غادة عبد الرازق تنشر صورًا لحفيدتيها من داخل حمام السباحة

في أحضان صديقها.. جنى عمرو دياب تثير الجدل واسعًا

في أحضان صديقها.. جنى عمرو دياب تثير الجدل واسعًا

أبرزهم إليسا ومنير.. قائمة حفلات مهرجان العلمين الجديدة

أبرزهم إليسا ومنير.. قائمة حفلات مهرجان العلمين الجديدة

ناقدة مصرية توجّه انتقاداً لاذعًا للفنانة هنا الزاهد.. ماذا قالت؟

ناقدة مصرية توجّه انتقاداً لاذعًا للفنانة هنا الزاهد.. ماذا قالت؟

فنانة مصرية شهيرة: زوجي خانني مع صديقتي

فنانة مصرية شهيرة: زوجي خانني مع صديقتي

الكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة نجل حسن يوسف وشمس البارودي

الكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة نجل حسن يوسف وشمس البارودي

محمد رمضان لجمهوره: أنا الفنان الأعلى أجراً في الوطن العربي

محمد رمضان لجمهوره: أنا الفنان الأعلى أجراً في الوطن العربي

عربي

الأردن: مجلس الأعيان يناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

الأردن: مجلس الأعيان يناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

نائب لبناني: الاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة

نائب لبناني: الاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة

الاحتلال يعلن اعتقال شخصين عبروا الحدود من الأردن

الاحتلال يعلن اعتقال شخصين عبروا الحدود من الأردن

لبنان: ارتفاع حصيلة الإصابات بمخيم عين الحلوة إثر تجدد الاشتباكات

لبنان: ارتفاع حصيلة الإصابات بمخيم عين الحلوة إثر تجدد الاشتباكات