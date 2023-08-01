شؤون فلسطينية

تخللتها مواجهات.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

تخللتها مواجهات.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس
قوات الاحتلال الإسرائيلي - صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات في بعض المناطق وإصابة عدد من المواطنين.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، عن اعتقال 10 فلسطينيين من الضفة الغربية، وزعم "ضبط وسائل قتالية تستخدم ضد المستوطنين وقوات الجيش".

وتركزت الاقتحامات في مناطق، بيت لحم، ونابلس، وجنين والقدس، حيث تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، ثلاثة شبان، فيما اقتحمت القوات منطقة القنيطرة ببلدة بيت فوريك شرق نابلس، حيث اندلعت مواجهات خلفت إصابات وحالات اختناق بالغاز المدمع.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية، واعتقلت الشاب ضياء دويكات عقب مداهمة منزله وتحطيم محتوياته في منطقة بلاطة البلد.

كما اقتحمت المنطقة الغربية واعتقلت الشاب محمد الكيلاني عقب مداهمة منزله في حي المخفية بالمدينة، واعتقلت محمد إبراهيم الجاغوب من بلدة بيتا جنوب المدينة.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب منتصر صالح فرج من منطقة بئر عونة شرق بيت جالا بعد دهم منزل والده وتفتيشه، بينما اعتقلت الفتى وسام زعترة من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وأعاقت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، حركة الفلسطينيين جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عسكري (دوتان) المقام على أراضي بلدة يعبد، أعاقت حركة الفلسطينيين بعد إيقاف مركباتهم والتدقيق في بطاقاتهم واستجوابهم.

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