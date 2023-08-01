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حمايتها مسؤولية مشتركة.. وزير الخارجية الأردني يدين الاعتداءات على القدس

حمايتها مسؤولية مشتركة.. وزير الخارجية الأردني يدين الاعتداءات على القدس
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
رام الله - دنيا الوطن
أدان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، كل الاعتداءات على القدس ومقدساتها، وبما في ذلك اقتحام وزيرين متطرفين في الحكومة الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف قبل أيام.

وأكد خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي، في أعمال الدورة الاستثنائية الـ 18 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن جريمة التدنيس والحرق المتكررة لنسخ من المصحف الشريف في مملكة السويد ومملكة الدنمارك، أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وعلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم الشريف كافة، وتنظيم الدخول إليه.

وقال الصفدي: "القدس على أجندة اجتماعنا اليوم، وهي في مقدم أولوياتنا دائماً، لا بد من التأكيد على ضرورة تضامننا وعملنا المشترك لحماية المدينة المحتلة ومقدساتها من محاولات تغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ذاك أن حماية القدس ومقدساتها مسؤولية مشتركة لنا جميعاً"، وفق ما نقل موقع (المملكة).

وشدد الصفدي على استمرار الأردن، وبمتابعة مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، صاحب الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في تكريس كل إمكانات المملكة لحماية المقدسات وهويتها، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

وختم الصفدي "تحدياتنا المشتركة تتعاظم، وعملنا المشترك في مواجهتها ضرورة تفرضها مصالحنا المشتركة، وأمننا المشترك، وواجبنا الجماعي في الدفاع عن قضايانا وديننا الحنيف ورموزه، وعن ثقافة السلام واحترام الآخر التي يحملها الإسلام الحنيف"

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