دولي

مقتل 11 شخصاً في فيضانات تجتاح الصين

مقتل 11 شخصاً في فيضانات تجتاح الصين
جانب من فيضانات تضرب الصين
رام الله - دنيا الوطن
قُتل ما يقل عن 11 شخصاً، فيما فُقد 27 آخرون، إثر فيضانات اجتاحت العاصمة الصينية بكين.

ووفق (التلفزيون العام) في الصين، فإن الأمطار الغزيرة التي سقطت على بكين أودت بحياة 11 شخصا حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت غرينتش أمس الإثنين)، فيما تم اعتبار 27 شخصاً آخرين في عداد المفقودين.

وأصدرت سلطات بكين، الإثنين، أعلى مستوى إنذار من فيضانات، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وأفادت مذكرة صادرة عن السلطات أن أجزاء كبيرة من ضواحي العاصمة "تواجه خطر الانهيارات والانزلاقات الأرضية والوحلية"، مرفقة بإنذار من المستوى الأحمر للفيضانات.

ونجمت الأمطار الغزيرة عن الإعصار دوكسوري الذي أوقع ما لا يقل عن ستة قتلى في الفيليبين.

وحلت العاصفة الاستوائية على شمال الصين منذ الجمعة بعدما تراجعت قوة الإعصار.

وأفادت الأرصاد الجوية في بكين أن 170,9 ملم من المياه انهمرت على العاصمة خلال أربعين ساعة بين مساء السبت وصباح الإثنين، ما يكاد يعادل متوسط المتساقطات لكامل شهر يوليو عادة.

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