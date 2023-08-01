انتهاء أعمال لجنة التحقيق بوفاة المواطن أبو قوطة.. والإعلان عن نتائجها اليوم

وأشار إلى أنه "سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق والتوصيات التي خرجت بها لجنة التحقيق في الحادثة.





وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بأن لجنة متابعة العمل الحكومي أقرت إنفاذ جميع التوصيات ووضع الإجراءات التي قدمتها اللجنة موضع التنفيذ الفوري.



وكان وكيل وزارة العدل، بغزة، المستشار أحمد الحتة ترأس لجنة التحقيق في وفاة المواطن شادي أبو قوطة، وذلك بتكليف من لجنة متابعة العمل الحكومي.



يشار إلى أن المواطن أو قوطة قتل يوم الخميس الماضي، إثر هدم جرافة تابعة لبلدية خانيونس، حائط عليه، فيما أعلن المجلس البلدية استقالته فور الحادث.

وشكلت لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، لجنة تحقيق في الحادث.

رام الله - دنيا الوطنأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الثلاثاء، بانتهاء أعمال اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة برئاسة وكيل وزارة العدل، بغزة.وأضاف في بيان له، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، تم وضع عائلة الفقيد في صورة مخرجات لجنة التحقيق، بعد رفع تقريرها الختامي لرئيس متابعة العمل الحكومي.