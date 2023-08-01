إغلاق باب الترشيحات لجائزة ياسر عرفات للإنجاز 2023



ويجدر الإشارة إلى أن المؤسسة فتحت باب الترشيح للجائزة خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقرها بمدينة رام الله بتاريخ 2023/5/3.



وتمنح المؤسسة الجائزة، لفرد أو مؤسسة أو فريق عمل تقديراً لما أنجزه في مجالات العمل الوطني أو الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو العملي/الأكاديمي، وذلك في حفل ثقافي خاص إحياءً لذكرى استشهاد الرئيس المؤسس ياسر عرفات.



ويذكر أن الجائزة تُمنح سنوياً منذ تأسيس المؤسسة في العام 2007، وتشمل الجائزة براءة الجائزة ومجسما رمزياً ومبلغ 25,000 دولار أميركي.



رام الله - دنيا الوطنأغلقت مؤسسة ياسر عرفات باب الترشيح لجائزة ياسر عرفات للإنجاز 2023.وأعلنت المؤسسة أن لجنة جائزة ياسر عرفات للإنجاز ستبدأ عملها قريباً حسب نظام الجائزة لمراجعة الترشيحات الواردة للعام الحالي 2023.