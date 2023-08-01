حزب ليكود يُصدر بياناً ويُحذر المحكمة العليا بشأن قانون "حجة المعقولية"





ووفق ما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال فقد قررت المحكمة العليا في إسرائيل، عقد جلسة للنظر في التماس ضد قانون إلغاء "سبب المعقولية"، وذلك في 12 أيلول/سبتمبر المقبل.

رام الله - دنيا الوطنقال حزب (ليكود)، إن الحكومات في إسرائيل حرصت دائماً على احترام القانون وقرارات المحكمة، كما و"أن المحكمة حرصت دائماً على احترام قوانين أساس".جاء هذا الموقف رداً على قرار انعقاد المحكمة العليا بعد شهرين، في هيئة مؤلفة من كافة قضاة المحكمة، وعددهم 15 قاضياً، للنظر في الالتماسات التي قدمت ضد قانون تقليص "حجة المعقولية".وأضاف (ليكود) أن هذين الأساسيْن "هما عماد سلطة القانون في اسرائيل والتوازن بين السلطات في أي نظامٍ دِيمقراطي"، وفق تعبيره.ورأى (ليكود) أن أي انحراف عن أحد المبدأيْن سيؤدي إلى مساس شديد بما سماها "الديمقراطية الإسرائيلية التي تحتاج في هذه الأيام الى الهدوء والحوار والمسؤولية"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وتَعقيباً على هذا البيان، قال رئيس المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد، إن (ليكود) بعث برسالة واضحة وعنيفة الى المحكمة العليا واصفاً البيان برسالة تهديد.