تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الجمعة

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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 32-21 30-20 32-21 بيت لحم 32-21 30-20 32-21 رام الله والبيرة 31-20 29-20 31-20 طولكرم 33-24 31-23 33-24 نابلس 33-22 30-21 33-22 قلقيلية 33-24 31-23 33-24 جنين 36-23 34-21 36-23 سلفيت 32-21 30-20 32-21 طوباس 37-24 35-22 37-24 روابي 32-22 30-20 32-22 الخليل 31-20 29-20 31-20 غزه 31-26 30-25 31-26 أريحا 42-27 40-26 42-27 خانيونس 31-26 30-25 31-26 الأغوار الشمالية 40-25 38-24 40-25 رفح 32-25 30-24 32-25

رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.يكون طقس فلسطين هذه الليلة، دافئاً بشكل عام في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأربعاء يكون طقس فلسطين حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الخميس يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء ولليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يكون الجو يوم الجمعة حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء ولليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.تحذر دائرة الأرصاد الجويّة الأخوة المواطنين من خطر:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة.2 - خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: