نائب لبناني: الاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة

رام الله - دنيا الوطنقال النائب في البرلمان اللبناني أسامة سعد، مساء اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينين جنوب البلاد.وأوضح سعد في تصريحات لقناة (الجزيرة) أن هناك حالة هدوء نسبي في مخيم عين الحلوة والجهود مستمرة لتثبيت وقف إطلاق النار.وبين سعد أن جرى الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية لتحديد من اغتالوا قائد الأمن الوطني في صيدا العرموشي.وكانت حصيلة ضحايا الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة، ارتفعت إلى 9 قتلى وأكثر من 40 جريحا.وقالت (الوكالة الرسمية اللبنانية) إن "عدد الضحايا داخل مخيم عين الحلوة وصل إلى 49 بينهم 9 قتلى و40 جريحا جراء الاشتباكات المستمر منذ السبت".بدورها، أفادت مصادر محلية بأن "الجيش اللبناني أقفل جميع الطرقات المجاورة للمخيم بسبب تساقط القذائف والرصاص الطائش على المارة خارج المخيم".وقالت إن "الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة لليوم الثالث على التوالي شلت مراكز العمل والمؤسسات والمدارس والجامعات في مدينة صيدا".