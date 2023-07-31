سلطة الطاقة بغزة: تحسن مرتقب بجدول التوزيع عقب تشغيل المولد الرابع

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، عن تشغيل المولد الرابع في محطة التوليد بغزة، وذلك بدءًا من صباح غدٍ الثلاثاء.وقال رئيس سلطة الطاقة بغزة جلال إسماعيل إنه "وبناءً على استجابة قطرية مقدرة ومشكورة، سيتم بدءً من الغد تشغيل المولد الرابع بمحطة الكهرباء تزامنا مع وصول الوقود اللازم لذلك، وقد أبلغنا بتغطية ثمن الوقود لعمل المولد حتى تاريخ الخامس من شهر سبتمبر القادم".وأضاف إسماعيل "يقلل عمل المولد الرابع من قيمة العجز في كمية الكهرباء التي يحتاجها قطاع غزة نسبيا، وسينعكس ذلك إيجابًا على جدول الكهرباء بزيادة ساعات وصل الكهرباء وانتظام الجدول سيما في محافظتي غزة والشمال التي كانت تعاني بشكل أكبر جراء زيادة الأحمال فيهما".