بكيرات يحذر من واقع خطير يهدد الأقصى بفعل استمرار هجمة المستوطنين

وقال بكيرات إنه "يجب مواجهة المشروع الإسرائيلي بمشروع وخطة حقيقية، لصد سياسات وممارسات الاحتلال في المسجد الأقصى"، مشدداً على ضرورة التحرك العاجل لمواجهة المشاريع الإسرائيلي.



ولفت إلى أهمية التحرك الشعبي والرسمي لإنهاء الوجود الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى، مضيفاً أن "التاريخ سيسجل وسيلعن كل من تخاذل وتقاعس عن نصرة الأقصى".



وفي وقت سابق، أفاد بكيرات بأن حكومة الاحتلال تتبني مشروع بناء الهيكل مكان الأقصى، لجعل القدس عاصمة يهودية، وهي تعمل على ذلك، من خلال عدة خطوات وانتهاكات لا تتوقف بحق المسجد.



وتابع قائلاً: “منذ أن تولت حكومة اليمين المتطرف الحكم ونحن نحذر من حدوث أي تطور خطير في موضوع المسجد الأقصى وتغيير الواقع فيه”.



وحذرت هيئة أمناء الأقصى، من خطوات متسارعة يتخذها الاحتلال الإسرائيلي لهدم المسجد الأقصى المبارك، وبناء الهيكل “المزعوم”، في ظل صمت المجتمع الدولي. واقتحم 6558 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك في شهر تموز/ يوليو 2023، وهو الرقم الأعلى منذ بداية العام الحالي مقارنة بالشهور الأخرى.



وخلال اليوم الاثنين اقتحم 133 مستوطنًا المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى المبارك، وتلقّوا شروحات عن الهيكل المزعوم.



رام الله - دنيا الوطنحذر نائب مدير دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ ناجح بكيرات، من واقع خطير يهدد المسجد الأقصى المبارك، بفعل استمرار هجمة الاحتلال والمستوطنين وتصاعدها بشكلٍ صارخ.