صايل لـ "دنيا الوطن": تشغيل المولد الرابع في محطة التوليد بدعم قطري وبشكل دائم

خاص دنيا الوطن - تامر عليانمن المقرر أن تقوم محطة توليد الطاقة الوحيدة في قطاع غزة، يوم غدٍ الثلاثاء، بتشغيل المولد الرابع في المحطة بشكل رسمي.وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والمدير التنفيذي العام لتوليد الكهرباء في قطاع غزة المهندس وليد سعد صايل، أنهم تبلغوا رسمياً بتشغيل المولد الرابع في محطة التوليد.وقال صايل في حديث خاص لـ "دنيا الوطن" إنهم تبلغوا بتشغل المولد الرابع بجهو وتمويل من دولة قطر التي ستزود الشركة الدولية (المورده للوقود) لتحويله لمحطة التوليد بهدف تشغيل المولد الرابع.ولفت إلى أن تشغيل المولد الرابع سيكون بشكل دائم وليس لفترة محدة، مبيناً "أن هناك موافقة لتمويل تشغيل المولدات الأربعة لفترة غير محددة).