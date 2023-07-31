"فلسطينيات" تعقد جلسةً حول أهمية الرعاية الذاتية للصحافيات بغزة

رام الله - دنيا الوطنعقدت مؤسسة "فلسطينيات" جلسةً حوارية، ناقشت فيها أهمية الرعاية الذاتية للعاملين والعاملات في المجال الإعلامي، بحضور مجموعةٍ من الصحافيات اللواتي شاركن في تدريباتٍ وجلساتٍ للدعم النفسي، نفّذتها المؤسسةوتناولت الجلسة ظروف العيش في قطاع غزة المحاصر منذ نحو 17 عامًا، كسببٍ من أسباب "الاحتياج المُلح" لبرامج الدعم النفسي، وما تخلل ذلك من اعتداءات إسرائيليةٍ متكررة، تجعل الصحافيات أكثر عرضةً للتأثيرات النفسية، والخطر المباشر أثناء تغطية الأحداث تحت نيران القصف.وأجمعت المشاركات على أن الصحافيين والصحافيات في قطاع غزة، ما زالوا بحاجة إلى الكثير من التدخلات المؤازِرة، الشبيهة ببرامج الدعم النفسي والرعاية الذاتية، بالإضافة إلى تدريبات السلامة المهنية، منادياتٍ بضرورة توفير أدوات السلامة الخاصة بتغطية الحروب، التي يصعب إدخالها إلى قطاع غزة بسبب العوائق الإسرائيلية المستمرة.وشددت الصحافيات على ضرورة استمرار برامج الدعم النفسي، وتوسيع قاعدتها لتشمل عددًا أكبر منهن، لا سيما وأن الأسباب الداعية لها مستمرة طالما الاحتلال موجود، داعياتٍ إلى تنفيذ خطةٍ تكاملية لا تكتفي ببرامج الدعم النفسي، بل تضيف إليها التدريبات التطويرية المختلفة في مجالات العمل.