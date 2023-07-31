(النقد) توقع مذكرة تفاهم مع بلدية بيتونيا لانضمامها لنظام عرض وسداد الفواتير الوطني E-SADAD

رام الله - دنيا الوطنوقعت سلطة النقد، اليوم الاثنين، مع بلدية بيتونيا مذكرة تفاهم لانضمام البلدية لنظام عرض وسداد الفواتير الوطني E-SADAD.وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، ورئيس بلدية بيتونيا السيد ضياء قُرط، بحضور مدير عام الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع السيد نادر الصالحي، وعدد من أعضاء مجلس بلدية بيتونيا ومدراء الدوائر في سلطة النقد. وتقضي مذكرة التفاهم بانضمام بلدية بيتونيا لنظام E-SADAD، وهو نظام مركزي خاضع لإشراف وإدارة سلطة النقد، يوفر خدمة عرض وسداد الفواتير إلكترونياً عبر قنوات الدفع الإلكترونية المختلفة، ويربط كل مزودي خدمات الدفع (البنوك، شركات خدمات الدفع) مع مختلف القطاعات المفوترة في فلسطين.من جانبه، أكد محافظ سلطة النقد أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار السعي الدائم لسلطة النقد إلى ابتكار أدوات وتشريعات وتطوير أنظمة تساهم في تطوير وسائل الدفع الإلكتروني وزيادة الثقة والأمان بالمدفوعات الإلكترونية في فلسطين، ومواكبة تطور التكنولوجيا المالية بالعالم، وصولاً إلى اقتصاد رقمي وتعزيز الابتكار.وأوضح المحافظ أن نظام E-SADAD سيوفر منصة واحدة تمكن المواطنين، وعلى مدار الساعة، من الاستعلام عن جميع فواتيرهم وتسديدها بكلّ سهولة من خلال الواجهات والتطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، بما يشمل سداد رسوم الحكومة والبلديات والأقساط الجامعية وفواتير المنفعة العامة وقطاعات الاتصالات والإنترنت، مع الحفاظ على سرية البيانات من خلال تطبيق أعلى معايير الأمان والخصوصية.وأشار المحافظ إلى أن النظام سيمكن القطاعات المفوترة من حصر تعاملها مع نقطة ارتباط واحدة لتكون متاحة لدى كافة المصارف وشركات خدمات الدفع، مما يسهل عليهم إجراء المطابقات إلكترونياً وبشكل فوري مع كافة مزودي خدمات الدفع الإلكتروني، ويسهم في خفض النفقات التشغيلية والتطويرية وفترة التحصيل الأموال المرتبطة بالفواتير وتكاليف إجراءات تسوية الحسابات.وتقدم المحافظ بالشكر لبلدية بيتوينا، بانضمامها لنظام E-SADAD، ولجهودها المستمرة في تطوير أنظمتها التي تسهل على المواطنين إتمام معاملاتهم المالية إلكترونياً.من جهته، رحب رئيس بلدية بيتونيا السيد ضياء قـرط بتوقيع الاتفاقية والتي من شأنها التسهيل على المواطنين من حيث تسديد العديد من الرسوم، مؤكداً على عمق العلاقة التي تربط البلدية مع المؤسسات العاملة والشراكة مع سلطة النقد والبنوك العاملة في الوطن.وشدد قرط على التزام المجلس البلدية ومنذ انتخابه بخطة الحكومة فيما يتعلق بالتحول نحو الخدمات الإلكترونية والتسديد الآلي، حيث تأتي هذه الاتفاقية لنظام عرض وسداد الفواتير الإلكتروني الوطني E-SADAD للتسهيل على المواطنين، وتقدم بالشكر لسلطة النقد على هذه الشراكة التي تهدف بالأساس إلى تقديم أفضل خدمة للمواطن قائلاً " نفخر بالعمل المشترك مع سلطة النقد بأرضية صلبة وتعاون بناء نحو تطوير العمل وتحقيق هذه النقلة النوعية في آليات الدفع الإلكتروني".