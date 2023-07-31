دولي

العليا الإسرائيليّة تنظر بالالتماسات ضدّ قانون إلغاء (حجّة المعقوليّة)

العليا الإسرائيليّة تنظر بالالتماسات ضدّ قانون إلغاء (حجّة المعقوليّة)
كنيست الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الاثنين، النظر في الالتماسات التي قمت ضد قانون إلغاء حجة عدم المعقولية الذي تم إقراراه في (كنيست) قبل أيام.

وأفادت (قناة 12) أن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت النظر بالالتماسات بشأن قانون المعقولية بهيئة كاملة مكونة من 15 قاضيًا.

وكانت (كنيست) صادقت في إسرائيل الاثنين الماضي، على تعديل "حجّة المعقولية" كأولى التشريعات لتقويض الجهاز القضائي في إسرائيل.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإنه بعد التصويت بالقراءة الثالثة والأخيرة، أصبح القضاء الإسرائيلي وتحديدا المحكمة العليا غير مخوّلة بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجّة "عدم المعقولية".

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