دولي

غالانت: المناعة القومية تضررت بشكل قد يستهدف الأمن القومي

غالانت: المناعة القومية تضررت بشكل قد يستهدف الأمن القومي
غالانت
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن "الجيش جاهز الآن لتنفيذ مهماته، لكن يوجد ضرر من شأنه أن يؤثر في المدى البعيد ويوجد شعور بتراجع التماسك الداخلي".

وأضاف غالانت خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في (كنيست )اليوم، الإثنين، إنه "يوجد تراجع في المناعة القومية الذي من شأنه أن يؤدي إلى استهداف الأمن القومي"، بسبب احتجاجات عناصر الاحتياط في الجيش الإسرائيلي ورفض المئات منهم الامتثال في الخدمة العسكرية.

وتابع "إننا نتواجد في وضع توجد فيه إمكانية لاشتعال كبير في جميع الجبهات"، مطالباً بالتنديد بامتناع عناصر الاحتياط وخاصة في سلاح الجو عن الامتثال في الخدمة العسكرية.

ويعقد اجتماع لجنة الخارجية والأمن في أجواء متوترة بين أعضاء اللجنة، حول وصف ظاهرة توقف المئات من عناصر الاحتياط عن الامتثال في الخدمة العسكرية، حيث طالب أعضاء (كنيست) من الائتلاف بوصف ذلك أنه "رفض للخدمة العسكرية"، مثلما يصف ذلك رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وشارك في الاجتماع عن الجيش الإسرائيلي قائد شعبة العمليات، عوديد بسيوك، وضباط كبار في شعبة الاستخبارات العسكرية وشعبة القوى البشرية، الذين حاولوا رسم صورة لكفاءات الجيش الحالية والتحذير من "فقدان الكفاءات للحرب" خلال عدة أسابيع إذا استمر الوضع الحالي.

كذلك جرى تقديم تقارير لأعضاء (كنيست) حول الوضع عند حدود لبنان ومقابل حزب الله. وكان هذا الموضوع محور مداولات عقدها نتنياهو أمس.

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