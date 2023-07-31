مباشر | جانب من استقبال جامعة النجاح الوطنية للطلبة الجدد #نورت

شؤون فلسطينية

المالكي يلتقي وزير خارجية الكرسي الرسولي

المالكي يلتقي وزير خارجية الكرسي الرسولي
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، مع رئيس الأساقفة المطران بول ريشارد غالاغر امين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية وزير الخارجية.

وحمل المالكي سلام الرئيس محمود عباس الى قداسة البابا فرانسيس، وتركز الحديث حول التطورات الاخيرة في دولة فلسطين المحتلة جراء التصعيد العسكري من قبل اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والاستمرار بسياسات الاحادية الجانب والتي ادت الى اضعاف المصداقية لعملية سياسية ضمن الشرعية الدولية لانهاء الاحتلال الإسرائيلي والوصول الى الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود ال67 وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جهته تحدث المالكي حول التشريعات الاسرائيلية الاخيرة من قبل حكومة اسرائيل اليمينية والاكثر تطرفا هادفين لنسف الجهود الدولية لحل الدولتين والتي تبناها المجتمع الدولي بأسره وعلى اساس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. 

هذا وأشار الوزير المالكي الى البيانات الاخيرة التي صدرت من بطاركة ورؤساء الكنائس حول التحديات الجمة التي تواجهها الكنيسة المحلية ومنها اعتداءات المستوطنين المتكررة على الكنائس، الرهبان، والمقابر والسياسات الهادفة الى تغيير الطابع الكنسي – المسيحي للحي المسيحي داخل اسوار البلدة القديمة وتطويق مدينة بيت لحم/مهد المسيح بالمستوطنات لمنع التواصل مع مدينة القدس ومنع الامتداد الطبيعي والتخطيط الحضري، مع استمرار بناء جدار الفصل العنصري والذي يفصل مدينة المهد عن مدينة القيامة لأول مرة منذ نشأة المسيحية في أراضي القداسة.

كما طالب الوزير المالكي بموقف اكبر مساند لصوت الكنيسة المحلية، والعمل على تأكيد الحفاظ على الوضع القائم القانوني والتاريخي للاماكن المقدسة، واطلعه على الاعتداءات المتكررة لغلاة المستوطنين على الحرم القدسي الشريف وكان اخرها زيارة الوزير بن غفير ومعه أعضاء (كنيست) ساحات الحرم الشريف، مع تثمين بيان رؤساء الكنائس الأخير الذي يؤكد على اسلامية الحرم الشريف الخالصة.

وتطرق الطرفان الى الاتفاقية الشاملة التي وقعها الطرفين في 15/6/2015، والتي تؤطر العلاقة الثنائية بين دولة فلسطين ودولة الفاتيكان، واهمية الالتزام باستمرار تنفيذ بنودها وعقد اجتماعات ثنائية لتذليل اي معيق لبنود الاتفاقية. وفي النهاية تجاوب الوزير غالاغر لدعوة الوزير د.المالكي لزيارة فلسطين يحدد موعدها في القريب العاجل. 

وقد حضر اللقاء السفير عيسى قسيسية سفير دولة فلسطين لدى الكرسي الرسولي.

أخبار ذات صلة

المالكي يلتقي وزير خارجية الكرسي الرسولي

المالكي يلتقي وزير خارجية الكرسي الرسولي

قيادي بـ &quot;الديمقراطية&quot;: وفدنا حمل إلى الحوار رؤية أحاطت بمعظم الملفات الوطنية

قيادي بـ "الديمقراطية": وفدنا حمل إلى الحوار رؤية أحاطت بمعظم الملفات الوطنية

حماس تدعو لوقف إطلاق النار وسحب المسلحين من شوارع عين الحلوة بشكل عاجل

حماس تدعو لوقف إطلاق النار وسحب المسلحين من شوارع عين الحلوة بشكل عاجل

الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية تستضيف رئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية

الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية تستضيف رئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية

مجدلاني يكشف عن الخطوة المقبلة بعد اجتماع الأمناء العامين للفصائل

مجدلاني يكشف عن الخطوة المقبلة بعد اجتماع الأمناء العامين للفصائل

القدس: عدة إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في العيزرية

القدس: عدة إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في العيزرية

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع نظيره المصري

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع نظيره المصري

وزيرة المرأة تبحث آليات التعاون مع مركز أبحاث الأراضي

وزيرة المرأة تبحث آليات التعاون مع مركز أبحاث الأراضي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المالكي يلتقي وزير خارجية الكرسي الرسولي

المالكي يلتقي وزير خارجية الكرسي الرسولي

قيادي بـ &quot;الديمقراطية&quot;: وفدنا حمل إلى الحوار رؤية أحاطت بمعظم الملفات الوطنية

قيادي بـ "الديمقراطية": وفدنا حمل إلى الحوار رؤية أحاطت بمعظم الملفات الوطنية

الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية تستضيف رئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية

الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية تستضيف رئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية

القدس: عدة إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في العيزرية

القدس: عدة إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في العيزرية

وزيرة المرأة تبحث آليات التعاون مع مركز أبحاث الأراضي

وزيرة المرأة تبحث آليات التعاون مع مركز أبحاث الأراضي

جائزة المهندس زهير حجاوي.. إنجاز آخر تحققه الهندسة الكيميائية بجامعة النجاح الوطنية

جائزة المهندس زهير حجاوي.. إنجاز آخر تحققه الهندسة الكيميائية بجامعة النجاح الوطنية

الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج

الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

منوعات

الكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة نجل حسن يوسف وشمس البارودي

الكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة نجل حسن يوسف وشمس البارودي

محمد رمضان لجمهوره: أنا الفنان الأعلى أجراً في الوطن العربي

محمد رمضان لجمهوره: أنا الفنان الأعلى أجراً في الوطن العربي

صورة: تامر حسني في تصريح غير متوقع: بسمة بوسيل في دمي وأم أولادي

صورة: تامر حسني في تصريح غير متوقع: بسمة بوسيل في دمي وأم أولادي

أرملة المنتج فطين سعد تخرج عن صمتها وتروي تفاصيل صادمة عن المطربة بوسي

أرملة المنتج فطين سعد تخرج عن صمتها وتروي تفاصيل صادمة عن المطربة بوسي

فيديو: عزيز الشافعي يكشف تصرف غير متوقع من تامر حسني

فيديو: عزيز الشافعي يكشف تصرف غير متوقع من تامر حسني

صورة: رانيا يوسف تخطف أنظار متابعيها بفستان تايجر

صورة: رانيا يوسف تخطف أنظار متابعيها بفستان تايجر

مايان السيد تكشف السر وراء خسارة وزنها بشكل ملاحظ

مايان السيد تكشف السر وراء خسارة وزنها بشكل ملاحظ

فيلم أوبنهايمر يكتسح شباك التذاكر بإيرادت خيالية في مصر

فيلم أوبنهايمر يكتسح شباك التذاكر بإيرادت خيالية في مصر

بملابس قصيرة.. نسرين طافش تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بملابس قصيرة.. نسرين طافش تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

لهذا السبب.. ياسمين عز تعلن توقّف برنامجها عن العرض

لهذا السبب.. ياسمين عز تعلن توقّف برنامجها عن العرض

عربي

الاحتلال يعلن اعتقال شخصين عبروا الحدود من الأردن

الاحتلال يعلن اعتقال شخصين عبروا الحدود من الأردن

العراق والكويت يؤكدان التزامهما بإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية

العراق والكويت يؤكدان التزامهما بإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية

الأردن: تعميم يحظر دخول مركبات شحن أجنبية قديمة من دخول السعودية

الأردن: تعميم يحظر دخول مركبات شحن أجنبية قديمة من دخول السعودية

فيديو.. الجزائر تكشف تفاصيل إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات للبلاد

فيديو.. الجزائر تكشف تفاصيل إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات للبلاد