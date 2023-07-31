المالكي يلتقي وزير خارجية الكرسي الرسولي

التقى وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، مع رئيس الأساقفة المطران بول ريشارد غالاغر امين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية وزير الخارجية.





وحمل المالكي سلام الرئيس محمود عباس الى قداسة البابا فرانسيس، وتركز الحديث حول التطورات الاخيرة في دولة فلسطين المحتلة جراء التصعيد العسكري من قبل اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والاستمرار بسياسات الاحادية الجانب والتي ادت الى اضعاف المصداقية لعملية سياسية ضمن الشرعية الدولية لانهاء الاحتلال الإسرائيلي والوصول الى الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود ال67 وعاصمتها القدس الشرقية.





ومن جهته تحدث المالكي حول التشريعات الاسرائيلية الاخيرة من قبل حكومة اسرائيل اليمينية والاكثر تطرفا هادفين لنسف الجهود الدولية لحل الدولتين والتي تبناها المجتمع الدولي بأسره وعلى اساس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.





هذا وأشار الوزير المالكي الى البيانات الاخيرة التي صدرت من بطاركة ورؤساء الكنائس حول التحديات الجمة التي تواجهها الكنيسة المحلية ومنها اعتداءات المستوطنين المتكررة على الكنائس، الرهبان، والمقابر والسياسات الهادفة الى تغيير الطابع الكنسي – المسيحي للحي المسيحي داخل اسوار البلدة القديمة وتطويق مدينة بيت لحم/مهد المسيح بالمستوطنات لمنع التواصل مع مدينة القدس ومنع الامتداد الطبيعي والتخطيط الحضري، مع استمرار بناء جدار الفصل العنصري والذي يفصل مدينة المهد عن مدينة القيامة لأول مرة منذ نشأة المسيحية في أراضي القداسة.





كما طالب الوزير المالكي بموقف اكبر مساند لصوت الكنيسة المحلية، والعمل على تأكيد الحفاظ على الوضع القائم القانوني والتاريخي للاماكن المقدسة، واطلعه على الاعتداءات المتكررة لغلاة المستوطنين على الحرم القدسي الشريف وكان اخرها زيارة الوزير بن غفير ومعه أعضاء (كنيست) ساحات الحرم الشريف، مع تثمين بيان رؤساء الكنائس الأخير الذي يؤكد على اسلامية الحرم الشريف الخالصة.





وتطرق الطرفان الى الاتفاقية الشاملة التي وقعها الطرفين في 15/6/2015، والتي تؤطر العلاقة الثنائية بين دولة فلسطين ودولة الفاتيكان، واهمية الالتزام باستمرار تنفيذ بنودها وعقد اجتماعات ثنائية لتذليل اي معيق لبنود الاتفاقية. وفي النهاية تجاوب الوزير غالاغر لدعوة الوزير د.المالكي لزيارة فلسطين يحدد موعدها في القريب العاجل.





وقد حضر اللقاء السفير عيسى قسيسية سفير دولة فلسطين لدى الكرسي الرسولي.





رام الله - دنيا الوطن