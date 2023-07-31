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شؤون فلسطينية

حماس تدعو لوقف إطلاق النار وسحب المسلحين من شوارع عين الحلوة بشكل عاجل

حماس تدعو لوقف إطلاق النار وسحب المسلحين من شوارع عين الحلوة بشكل عاجل
جانب من الاشتباكات في مخيم عين الحلوة
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، إنها بذلت جهودًا مكثفة وكبيرة جدًا منذ الأمس لاحتواء الموقف في مخيم مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين. 

وقال المتحدث باسم الحركة في لبنان، جهاد طه، في تصريح لقناة (الأقصى): إننا "تواصلنا مع الأشقاء بلبنان لتحديد وقف إطلاق النار ولكن للأسف هناك خروقات له"،  داعياً بشكل عاجل لوقف إطلاق النار وسحب المسلحين من الشوارع. 

وحذر طه من عمليات التهجير لأهلنا في المخيم، داعياً لدعم جهود وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للمحافظة على المخيمات. 

وشدد على أن "المستفيد الأول من العبث في الساحتين الفلسطينية واللبنانية هو العدو الصهيوني"، مشيراً إلى أننا "سنعمل جميعا على الحفاظ على مخيماتنا الفلسطينية لنجعلها شوكة في حلق الإدارتين الأمريكية والصهيونية".

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