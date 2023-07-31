تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع نظيره المصري

رام الله - دنيا الوطناجتمع الرئيس محمود عباس، مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم الإثنين، في مدينة العلمين الجديدة في مصر.وشكر الرئيس عباس نظيره المصري، خلال الاجتماع، على استضافة بلاده لاجتماع الأمناء العامين للفصائل لإنجاز الوحدة الوطنية، الذي عقد أمس في مدينة العلمين، ورعايتها المتواصلة لجهود المصالحة، ودورها الهام في انجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية.وثمن الرئيس عباس مواقف جمهورية مصر العربية الداعمة لقضيتنا على الصعد كافة، ودورها في دعم حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال.وأطلع الرئيس، نظيره المصري على آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية، ارتكاب جرائهما بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.وبحث الرئيسان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، واتفقا على مواصلة التشاور بينهما إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار التعاون والتنسيق بين البلدين والقيادتين.من جانبه، أكد الرئيس المصري موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.وحضر الاجتماع: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح.