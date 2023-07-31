دولي

السويد: الشرطة تمنح إذناً جديداً لحرق نسخ من المصحف اليوم

السويد: الشرطة تمنح إذناً جديداً لحرق نسخ من المصحف اليوم
اللاجئ العراقي في السويد سلودان موميكا خلال حرقه المصحف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام سويدية، بأن الشرطة منحت إذناً جديداً لحرق نسخ من المصحف قبالة البرلمان في العاصمة ستوكهولم اليوم الاثنين.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، فقد منحت الشرطة الإذن لإقامة احتجاج قبالة البرلمان اليوم الاثنين ينوي منظموه "حرق" نسخ من المصحف الشريف.

وسيكون هذا الإذن الأحدث في سلسلة تحركات لتدنيس القرآن أثارت ردود فعل غاضبة في دول العالم الإسلامي.

وينظّم التحرك الجديد العراقي سلوان نجم الذي سبق أن انضم إلى مواطنه سلوان موميكا في تحركين أقامهما الأخير خلال الفترة الماضية، وقام خلالهما بتدنيس القرآن وحرقه أمام مسجد والسفارة العراقية.

ونقلت صحيفة (إكسبرسن) عن نجم قوله إنه سيقوم بحرق القرآن "مرارا حتى تقوموا بحظره" في البلاد، ومن المقرر أن يقام التحرك عند الساعة الأولى بعد الظهر (11,00بتوقيت غرينيتش، وفق ما نقل موقع قناة (المملكة).

يأتي ذلك بالرغم من توتر شهدته العلاقات الدبلوماسية بين السويد وعدد من دول الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، بعدما أجازت الشرطة إقامة تحركات تخللها تدنيس القرآن.

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