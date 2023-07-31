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شؤون فلسطينية

قيادي بفتح: ذاهبون إلى التهدئة في مخيم عين الحلوة

قيادي بفتح: ذاهبون إلى التهدئة في مخيم عين الحلوة
فتحي أبو العردات
رام الله - دنيا الوطن
قال فتحي أبو العردات، أمين سر حركة (فتح) وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، إننا "ذاهبون إلى التهدئة وإلى وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة"، مؤكداً أن "أمن شعبنا وحمايته أولوية وهي أمانة في أعناقنا كما دماء الشهداء".

وأضاف أبو العردات، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنه "يجب التوصل إلى معرفة الجناة المجرمين والقتلة وتسليمهم إلى العدالة اللبنانية، كي تستقيم الأمور وترتاح النفوس".

وأكد التزام حركة (فتح) بوقف إطلاق النار، مشدداً على أن "القرار اتخذ خلال اجتماع عقد في صيدا برعاية حركة أمل مع هيئة العمل المشتركة والتي تم الاتفاق فيها أيضاً على تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الجناة وتسليمهم إلى العدالة اللبنانية".

وأشار أبو العردات إلى أنه "بعد استشهاد اللواء أبو أشرف العرموشي كان هناك صعوبة في ضبط الوضع سريعاً ولكن اصرار القيادة الفلسطينية والأجهزة الأمنية اللبنانية ونواب وفاعليات صيدا وقواها السياسية، تم بحمد الله ضبط الوضع الأمني".

وتابع: "لدينا خيوط في جريمة الاغتيال ولا أريد أن استبق لجنة التحقيق ولكن نؤكد على ضرورة احالة المجرمين إلى العدالة اللبنانية التي هي المرجعية الأمنية والقضائية"، مؤكداً"أن (فتح لديها أولوية في حماية أمن المخيمات وهناك تفاهم واتفاق بين جميع الفصائل الفلسطينية وفي هيئة العمل المشترك بتسليم أي مرتكب للدولة اللبنانية".

وظهر أمس الأحد، أُعلن عن اغتيال العميد في الأمن الوطني الفلسطيني، والمسؤول في حركة فتح، أبو أشرف العرموشي، وثلاثة من مرافقه في كمين مسلح بمخيم عين الحلوة جنوب لبنان.

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