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شؤون فلسطينية

جائزة المهندس زهير حجاوي.. إنجاز آخر تحققه الهندسة الكيميائية بجامعة النجاح الوطنية

جائزة المهندس زهير حجاوي.. إنجاز آخر تحققه الهندسة الكيميائية بجامعة النجاح الوطنية
فريق قسم الهندسة الكيميائية في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة النجاح
رام الله - دنيا الوطن
حقق قسم الهندسة الكيميائية في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة النجاح الوطنية إنجازاً جديداً تمثل بفوز طالباته بجائزة المهندس زهير حجاوي للعام 2023 والتي تطلقها الجامعة العربية الأمريكية للأبحاث المستلة من مشاريع تخرج البكالوريوس، وذلك عن فئة التقنيات الحيوية وفئة علوم المياه والبيئة والطاقة المتجددة.

حيث فازت الطالبات أمل برهم، وحلا بدوي وزينة برهم عن فئة التقنيات الحيوية وذلك عن بحثهم الموسوم بعنوان “Green Synthesis of Carbon Nano-dots from Sage Leaves as Anti-Cancer Agent"

أما الطالبات أمل ياسين، وآية عطايا ولينا رفاعي فقد فزن بنفس الجائزة عن فئة علوم البيئة والمياه والطاقة المتجدد وذلك عن البحث الموسوم بعنوان 

Novel Synthesis of Carbon Nanodots (CNDs) from Used Tobacco Molasses for Iron Sensing

هذا وتم المشروعان بإشراف د. شادي صوالحة من برنامج الهندسة الكيميائية في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وبالشراكة مع د. محيي الدين العسالي من كلية الطب وعلوم الصحة في الجامعة.

وتعد جائزة المهندس زهير حجاوي جائزة سنوية تطلقها الجامعة العربية الأمريكية، وهي خاصة بأبحاث طلبة مشاريع التخرج لمرحلة البكالوريوس ويتنافس عليها طلبة الجامعات الفلسطينية، وتغطي أربع فئات هي تكنولوجيا المعلومات، التقنيات الطبية والحيوية، الهندسة، وفئة علوم البيئة والمياه والطاقة المتجددة. ويجري التقدم لهذه الجائزة من خلال التقدم بملخصات الأبحاث والتي تخضع للتقييم من قبل لجنة في عمادة البحث العلمي في الجامعة العربية الأمريكية ومن ثم تسلم الأبحاث مع بدايات شهر حزيران من كل عام ليتم تقييمها من قبل اللجنة والإعلان عن الفائزين بحفل تخرج طلبة الجامعة الأمريكية. تبلغ الجائزة لكل فئة 2000 دولار أمريكي.

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