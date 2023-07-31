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شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: إهمال طبي واضح بحق الأسير المقدسي حسام مطر

هيئة الأسرى: إهمال طبي واضح بحق الأسير المقدسي حسام مطر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هیئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الوضع الصحي  للأسير المقدسي حسام مطر(48 عاماً) من القدس والمحتجز في
"عزل أوهلي كيدار" سيء للغاية وسط إهمال طبي واضح ومتعمد من قبل إدارة السجن.

وقالت الهيئة في تقرير لها صباح اليوم الاثنين ، وفقا لزيارة محاميها معتز شقيرات بعد  أن تمكن من زيارة الأسير في العزل "بأن حالته الصحية تتراجع يوماً بعد يوم  بسبب اللامبالاة في تجاهل حالته الى جانب عدم توفير العلاج له في الوقت المناسب".

وأوضحت الهيئة بأن الأسير مطر  يعاني من 3 دسكات بالظھر بالفقرات 5-1 وتضغط على العصب مما يؤثر على القدم الیمني ويطالب الأسیر إجراء صورة ( سي تي) لمعرفة سبب الألم ، ويعاني من الضغط وعدم انتظام نبضات القلب ،ومصاب بدھون بالدم ، كما يشتكي من الدوخان بشكل مستمر مما تسبب له
أوجاع وآلام شديدة في الرأس والعينين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي في شهر كانون الثاني/يناير 2023، قد شرعت في هدم منزل الأسير وشقيقه المكون من شقتين في جبل المكبر، يقطنهما 6 أفراد بينهم نساء وأطفال، وذلك تنفيذا لسياسة قرارات (كنيست) الإسرائيلي.

يذكر أن الأسير متزوج وأب لطفلين، وقد اعتقل بتاريخ 19/10/2007، وتعرض لتحقيق قاس لمدة 50 يوماً في المسكوبية، قبل أن تحكم عليه محاكم الاحتلال بالسجن المؤبد
مدى الحياة، وقد خاض في حزيران من العام 2013 خلال تواجده في سجن عسقلان، اضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، وفرضت عليه إدارة السجون عقوبات كثيرة منها حرمانه من الزيارة.                                   

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