الاحتلال يعلن اعتقال شخصين عبروا الحدود من الأردن

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، بأن الجيش اعتقل شخصين عبروا من الحدود الأردنية، قرب كيبوتس (أشدود يعقوب) قرب وادي الأردن.وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإن "اثنين من الباحثين عن عمل حاولا التسلل من الأردن وتم اعتقالهما".وأمس الأحد، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قوات الجيش أحبطت عملية تهريب غير عادية للأسلحة على الحدود الأردنية بالقرب من مستوطنة (أشدود يعقوب) الأسبوع الماضي.وأضافت بأنه تم الاستيلاء على أسلحة لم يسبق أن تم الاستيلاء عليها عبر الحدود مع إسرائيل لفترة طويلة، ودخولها كان من الممكن أن يؤثر على العمليات في إسرائيل.وأشارت إلى أن جهاز الأمن العام (شاباك) يشارك في التحقيق بالحادثة.