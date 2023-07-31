دولي

نتنياهو يُعلن تدشين شبكة قطارات قد تربط إسرائيل بالسعودية مستقبلاً

نتنياهو يُعلن تدشين شبكة قطارات قد تربط إسرائيل بالسعودية مستقبلاً
نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تدشين سكك حديدية لشبكة قطارات قد تربط إسرائيل بالمملكة العربية السعودية مستقبلاً.

وقال نتنياهو في تصريحات خلال جلسة لحكومة الاحتلال يوم الأحد، إن عن مَشروعٍ لمَدِ سككٍ حَديدية لشَبكةِ قِطاراتٍ سَريعة، سيتم تدشينه بَينَ مَدينتي "كريا شمونا" في الشمال، وإيلات بالجنوب.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه ربما قد تربطُ بَينَ إسرائيلَ وأراضي المَملكةِ السَعودية ودولٍ عَربيةٍ أخرى بَعدَ تَوقيعِ اتفاقِ سَلامٍ مُستقبلي مَعَ الرياض. 

كما أكد نتنياهو أن الحكومة ستوسع الاستثمارات في فرع الصناعات المتقدمة "الهاي تيك".

يأتي ذلك في وقت نقلت فيه صحيفة (يسرائيل هيوم) عن مسؤول إسرائيلي قوله، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "لن يغير موقفه المبدئي والتاريخي من القضية الفلسطينية، من أجل تطبيع مع السعودية".

وقالت صحيفة (نيويورك تايمز)، إن السعودية تطالب إسرائيل بإجراء حقيقي بشأن القضية الفلسطينية، من أجل حدوث اختراق في ملف التطبيع بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها "مطلعة" على المفاوضات مع السعودية التعبير عن تفاؤلها في هذا الملف، مؤكدة ان الطريق ما زال طويلاً.

وقالت ذات المصادر، إن قلق الحزب الديمقراطي الحاكم في الولايات المتحدة يتلخص في مدى الوثوق برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبوفائه بالتزامات يقطعها على نفسه بشأن القضية الفلسطينية وهل ستتراجع الحكومة اليمينية في إسرائيل حاليا عن مثل هذه الالتزامات. 

نتيجة لذلك، وانطلاقاً من تعذر مثل هذه الخطوة في ظل الحكومة اليمينية الحالية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يوافق رئيس الوزراء وزعماء المعارضة، عضوا (كنيست) بيني غانتس ويائير لبيد، على تشكيل حكومة ائتلاف أوسع او حكومة وحدة وطنية، وفق الصحيفة.

من ناحيتها، ذكرت الصحيفة في تقرير لها أنه تم إبلاغ المسؤولين الإسرائيليين بأن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تدخل شخصيا في المفاوضات وأصر على أن أي اتفاق يتوجب عليه أن يتضمن اجراءً واضحًا من جانب إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وخرج المسؤولون الامريكيون من هذه المحادثات بالانطباع أن السعوديين لن يكتفوا بوعود يطلقها نتنياهو بعدم ضم الضفة الغربية، بل يطالبون باتخاذ إجراءات ملموسة على أرض الواقع.

هذا وتناولت الزيارة التي قام بها مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، تولي دور الوساطة في إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، حسبما ورد في التقرير.

وهذه الزيارة هي الثانية في أقل من ثلاثة أشهر، وتلك إشارة إلى حقيقة أن رئيس الأمريكي جو بايدن ومبعوثيه يدفعون نحو اتفاق تطبيع وأن إدارة بايدن ترى فرصة جدية لتحقيق ذلك، حسب الصحيفة.

وصرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس، بأنه لا ينبغي استبعاد إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب مع المملكة العربية السعودية.

ونشرت صحيفة (نيويورك تايمز) مقالاً يوم الجمعة للمعلق، توماس فريدمان، كتب فيه: "يبحث الرئيس بايدن ما إذا كان سيمضي قدمًا نحو عقد اتفاقية الأمن المتبادل بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي من شأنها أن تشمل تطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل، على اعتبار أن الإسرائيليين سيقدمون تنازلات للفلسطينيين تحافظ على إمكانية حل الدولتين".

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