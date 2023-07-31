شؤون فلسطينية

الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج

الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعا نسبته 1.01% خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ بلغ الرقم القياسي العام 106.93، مقارنة بـ105.86 في شهر أيار 2023.         

وأوضح الإحصاء، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي، سجل ارتفاعاً نسبته 1.18%، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 106.85 في الشهر المرصود، مقارنة بـ105.60 خلال الشهر الذي سبقه.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.56%، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 107.66، مقارنة بـ108.26، خلال شهر أيار.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 5.51%، إذ تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 2.74%، إذ تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 14.08%، إذ بلغ متوسط سعر كل من: العنب الأبيض البلدي 3.58 شيقل/كغم، والبرتقال 1.99 شيقل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 4.49%، إذ بلغ متوسط سعر كل من: القمح ذي الحبة القصيرة 91.40 شيقل/50 كغم، والزهرة 1.54 شيقل/كغم، وبندورة البيوت البلاستيكية 1.45 شيقل/كغم، وخيار البيوت البلاستيكية 1.50 شيقل/كغم، والملفوف الأبيض 1.53 شيقل/كغم، والملوخية بسيقان 1.59 شيقل/كغم، والكوسا صغير الحجم 2.39 شيقل/كغم، والباذنجان العجمي 1.06 شيقل/كغم، والثوم الجاف 4.27 شيقل/كغم، والبصل الجاف 1.65 شيقل/كغم، والبطاطا 1.46 شيقل/كغم، رغم انخفاض متوسط سعر كل من: العدس 217.04 شيقل/50 كغم، والشعير 92.12 شيقل/50 كغم، واللوبياء 370.37 شيقل/50 كغم، والبامية 16.12 شيقل/كغم، والفاصولياء 2.40 شيقل/كغم.

فيما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك انخفاضاً مقداره 11.04%.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني انخفاضاً مقداره 0.99%، إذ بلغ متوسط سعر الدجاج اللاحم الحي الكبير 10.38 شواقل/كغم، رغم ارتفاع متوسط سعر كل من: الخروف البلدي الحي 31.84 شيقل/كغم، والبيض الطازج 15.20 شيقل/2 كغم.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 2.56%، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.37%، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

وشهدت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.29%، إذ تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة التالية: صناعة الخشب ومنتجات الخشب، والفلين عدا صناعة الأثاث، وصناعة الأصناف المنتجة من القش ومواد الضفر بمقدار 6.17%، وصناعة المنسوجات بمقدار 2.91%، وصناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بمقدار 2.66%، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بمقدار 1.21%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 0.78%، وتجهيز الفواكه والخضروات وحفظها بمقدار 0.60%، رغم ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 0.66%.

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