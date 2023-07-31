الصين: إعصار هائل يجبر عشرات الآلاف لمغادرة منازلهم

رام الله - دنيا الوطنذكر التلفزيون الصيني الرسمي، يوم الاثنين، أن أكثر من 31 ألف شخص، أجبروا على إخلاء منازلهم في العاصمة بكين، بسبب إعصار هائل يضرب البلاد.ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن بقايا الإعصار "دوكسوري" عبَر المدينة، والتي شهدت أعلى مستوى لهطول الأمطار هذا العام.وقال: إن هطول الأمطار الغزيرة تواصل في العاصمة وعدة مناطق منها "خبي" و"تيانجين" وشرق شانشي مع تبدد الإعصار فوق شمال الصين، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).ويُعد دوكسوري أحد أقوى العواصف التي تضرب الصين منذ سنوات، وتسبب في حدوث فيضانات واسعة النطاق خلال عطلة نهاية الأسبوع في إقليم فوجيان الجنوبي مما دفع مئات الآلاف إلى مغادرة منازلهم.وبلغ متوسط هطول الأمطار في بكين خلال الليل 140.7 مليمتر، وتم تسجيل الحد الأقصى لهطول الأمطار في منطقة فانغشان وكان 500.4 مليمتر وفقا لمرصد المدينة.