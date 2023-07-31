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  • الجيش اللبناني يغلق جميع مداخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بعد عودة الاشتباكات داخله

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بعد أحداث عين الحلوة.. الجيش اللبناني يُصدر بياناً ويوجه تحذيراً شديد اللهجة

بعد أحداث عين الحلوة.. الجيش اللبناني يُصدر بياناً ويوجه تحذيراً شديد اللهجة
اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة
رام الله - دنيا الوطن
وجه الجيش اللبناني تحذيراً شديد اللهجة، بعد أحدث دامية شهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في البلاد.

وقتل ستة أشخاص بينهم قيادي بارز في حركة فتح، فيما أصيب عدد من عناصر الجيش اللبناني بجروح، جراء اشتباكات مسلحة شهدها المخيم الواقع في مدينة صيدا يوم الأحد.

وتوعد الجيش اللبناني، في بيان، بالرد على مصادر النيران، محذرا من مغبة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر "مهما كانت الأسباب".

وقالت قيادة الجيش، إنه "على أثر وقوع اشتباكات داخل المخيم، سقطت قذيفة في أحد المراكز العسكرية كما تعرضت مراكز ونقاط مراقبة تابعة للجيش لإطلاق نار، ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين بجروح".

وأضاف البيان: "تحذّر قيادة الجيش من مغبة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر مهما كانت الأسباب، وتؤكد أن الجيش سيرد على مصادر النيران بالمثل".

وعلقت الرئاسة الفلسطينية على الأحداث الدامية التي شهدها مخيم عين الحلوة أمس الأحد.

وقالت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن "ما حدث من مجزرة بشعة واغتيال غادر وإرهابي لمناضلين من قوات الأمن الوطني أثناء أدائهم واجباتهم الوطنية في الحفاظ على صون الأمن والأمان لشعبنا في مخيم عين الحلوة، والسهر على أمن الجوار اللبناني، هي تجاوز لكل الخطوط الحمراء وعبث بالأمن اللبناني وأمن المخيم من قبل مجموعات إرهابية متطرفة دأبت منذ سنوات العمل على إدخال المخيم في تنفيذ أجندات هدفها النيل من الاستقرار الذي يشهده المخيم، إن هذا الأمر غير مسموح به ولن يمر دون محاسبة مرتكبي هذه المجزرة".

وأكدت الرئاسة، "أن أمن المخيمات خط أحمر ومن غير المسموح لأي كان ترويع أبناء شعبنا والعبث بأمنهم. إننا ندعم ما تقوم به الحكومة اللبنانية من أجل فرض النظام والقانون، ونؤكد حرصنا الشديد على سيادة لبنان، بما يشمل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والحفاظ على الأمن والقانون".

وأضافت: "عملنا طوال السنوات الماضية وبجهد كبير للحفاظ على استتباب الأمن والاستقرار وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية وأجهزتها الرسمية والأمنية، وسنبقى على هذا الطريق للحفاظ على أمن وسيادة لبنان وحماية أبناء شعبنا في المخيمات وتحت سيادة القانون والأمن اللبنانيين".

وأُعلن ظهر الأحد عن اغتيال العميد في الأمن الوطني الفلسطيني، والمسؤول في حركة فتح، أبو أشرف العرموشي، وثلاثة من مرافقه في كمين مسلح بمخيم عين الحلوة جنوب لبنان.

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