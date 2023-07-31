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العراق والكويت يؤكدان التزامهما بإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية

العراق والكويت يؤكدان التزامهما بإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية
نقاشات بين العراق والكويت بشأن الحدود البحرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزيرا الخارجية العراقي والكويتي، يوم الأحد، التزام بلديهما بإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية.

جاء ذلك خلال زيارة للوزير الكويتي إلى العاصمة العراقية، بغداد الأحد، حيث تمّ التأكيد على "الاستمرار بالنقاشات بهذه المسألة من خلال اللجان الفنية المختلفة".

ووفق وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح بأنه "سوف يكون هناك لجنة عليا لإجراء الحوارات مع الجانب الكويتي"، سوف تشرف "على كل اللجان الفرعية".

وقال: "تحدثنا في ... ملف ترسيم الحدود وكان هناك نقاش مستفيض في هذه المسألة"، مشيراً إلى أنه "تم التأكيد على إنهاء المسائل الحدودية والملف الحدودي".

من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي خلال المؤتمر إنه "كان أيضاً هناك توافق كامل في وجهات النظر على أهمية حلّ المشاكل العالقة بين الدولتين وعلى رأسها موضوع إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين البلدين".

وأضاف أن "هناك اجتماعا للجنة الفنية القانونية في 14 أغسطس في بغداد لاستكمال التشاور بالنسبة لإنهاء ترسيم الحدود البحرية".

يشار إلى أن الأمم المتحدة حددت في العام 1993 الحدود البحرية والبرية بين البلدين، إثر غزو العراق للكويت في العام 1990.

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