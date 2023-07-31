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الأردن: تعميم يحظر دخول مركبات شحن أجنبية قديمة من دخول السعودية

الأردن: تعميم يحظر دخول مركبات شحن أجنبية قديمة من دخول السعودية
حدود بين السعودية والأردن
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت السلطات الأردنية قراراً، بحظر دخول مركبات شحن أجنبية قديمة، من دخول المملكة العربية السعودية.

وأصدرت هيئة تنظيم قطاع النقل البري، تعميماً بعدم السماح لمرور أي مركبة شحن أجنبية متجهة إلى المملكة (ترانزيت) ويقل سنة صنعها عن عام 2004، عبر الأردن.

ووفق التعميم، فإن القرار يأتي نظرا لقرار أصدرته المملكة العربية السعودية، الذي قضي لعدم السماح لأي مركبة شحن يزيد عمرها التشغيلي عن (20 عاماً)، من الدخول إلى السعودية عبر الأردن أو المرور ترانزيت إلى دول الجوار (الخليج العربي).

والقرار ساري المفعول اعتبارا من الثلاثاء الأول من آب/أغسطس لعام 2023، وفق ما نقلت قناة (المملكة).

وأصدرت الهيئة تعميما آخرا يقضي باستثناء الرأس القاطر الذي يسحب "مقطورة مبردة من النمط والسماح لأي نمط بسحبها" من الدخول للسعودية أو المرور (ترانزيت) إلى دول الخليج العربي، لغايات التنظيم وتجنبا لحدوث أي تأخير في صادرات الأردن من الخضار والفواكه، شريطة أن لا يتجاوز عمرها التشغيلي عن 20 سنة.

وحصرت الهيئة ذلك في مركز حدود العمري بالتنسيق مع المكتب التابع للهيئة في المركز الحدودي للفترة من 1 آب/أغسطس 2023 ولغاية تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر للعام ذاته.

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