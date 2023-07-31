شؤون إسلامية

النيجر تُصدر قراراً جديداً ضد فرنسا.. وباريس تُحذر من الهجوم على مواطنيها

النيجر تُصدر قراراً جديداً ضد فرنسا.. وباريس تُحذر من الهجوم على مواطنيها
جانب من أحداث الانقلاب العسكري في النيجر
رام الله - دنيا الوطن
اتخذت النيجر يوم الأحد، قراراً جديداً ضد فرنسا، يتمثل بوقف صادرات الذهب واليورانيوم إليها، وفق ما نقلت تقارير صحفية.

يشار إلى أن النيجر تمثل كنزاً ثمينا لفرنسا باعتبارها أحد أقوى حلفاء باريس في دول الساحل والصحراء، فضلا عن كونها مصدرا رئيسيا للإمداد باليوارنيوم المستخدم في إنتاج الكهرباء لملايين الأسر بالبلاد.

من جهة أخرى، تظاهر الآلاف في النيجر أمام السفارة الفرنسية في نيامي أمس الأحد، خلال تجمع حاشد لدعم الانقلابيين العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس المنتخب محمد بازوم، قبل أن يتم تفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن أي هجوم على مواطنين فرنسيين أو مصالح للبلاد في النيجر سيستتبع ردا "فوريا وحازما" من فرنسا، وفق موقع (فرانس 24).

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال يوم الجمعة، إن الانقلاب في النيجر ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم "خطير" على النيجريين والنيجر والمنطقة بأسرها.

 كما اعتبرت وزيرة  الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن قيام العسكريين بالسيطرة على الحكم في النيجر ليس "نهائيا" بعد، وأن إيجاد مخرج لا يزال ممكنا.

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