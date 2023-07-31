بينهم ثلاثة أطفال.. إعصار قوي يتسبب بمقتل ثمانية أشخاص شرقي موسكو





وقالت لجنة تحقيق محلية، في بيان، إنه تم العثور على جثث سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال صغار ليلاً بعد إعصار ضرب المنطقة، فيما توفي شخص آخر في المستشفى، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



وتبعد "ماري إل" نحو 650 كيلومترا شرق العاصمة موسكو، وهي منطقة تقع على الضفة الشمالية لنهر "فولغا"، وتشكل يوشكار-اولا المدينة الرئيسية فيها.



رام الله - دنيا الوطنأفادت السلطات الروسية اليوم الاثنين، بمقل ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، بعدما تسبب إعصار قوي بسقوط أشجار على موقع تخييم في منطقة "ماري أل"، شرقي العاصمة موسكو.