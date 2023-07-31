رام الله: الاحتلال يصيب شابين بالرصاص ويجرف حديقة عامة ببلدة المغيّر

رام الله - دنيا الوطنأصيب شابان بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة المغير شرق رام الله.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية اقتحمت البلدة، واعتلى قناصة أسطح عدة منازل، واندلعت مواجهات أطلقت خلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، أدت إلى إصابة شابين بالرصاص الحي في اليد، والقدم، والعشرات بالاختناق.وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال جرفت الحديقة العامة الواقعة في المنطقة الشرقية من البلدة، والتي تحمل اسم "حديقة الشهداء".يشار إلى أن قرية المغير تتعرض لانتهاكات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، بهدف الاستيلاء على أراضيها لصالح الاستيطان.