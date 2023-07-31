إعلام الاحتلال: الجيش يقتحم جنين للمرة الأولى منذ أربعة أسابيع ويعتقل عناصر من حماس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال اقتحم مدينة جنين للمرة الأولى منذ أربعة أسابيع، وتحديداً منذ العدوان الإسرائيلي على المدينة والمخيم، حيث اعتقل عناصر تقول إنهم ينتمون لحركة حماس.





وحسب قناة (كان) الإسرائيلية، أنه لأول مرة منذ العملية العسكرية في جنين، قبل أربعة أسابيع، "اقتحم الجيش صباح اليوم جنين واعتقل نشطاء من حماس، الاعتقال تم في المدينة وليس في المخيم وحدث تبادل لإطلاق النار هناك".





في السياق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن وحدة خاصة من جيش الاحتلال "مستعربون"، اختطفت صباح اليوم الإثنين، شابين من مدينة جنين.

وأضافت بأن الوحدات الخاصة اختطفت الأسير المحرر فتحي محمد عتوم، وربيع بدر الصانوري من مدينة جنين، بعد أن تسللت إلى المدينة.

وأضافت أن مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال في حي المراح والحي الشرقي ومركز المدينة.





وكان جيش الاحتلال قد نفذ عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها في أوائل تموز/يوليو الجاري، مما أسفر عن استشهاد 12 مواطناً وإصابة نحو 200 آخرين.





وبعد هذه العملية العسكرية، لم يسجل أي اقتحام إسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، قبل أن تعلن وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتقال عدد من عناصر حركة حماس اليوم في المدينة.

رام الله - دنيا الوطن