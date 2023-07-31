طقس فلسطين: استمرار الأجواء شديدة الحرارة





المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 33-22 32-21 32-21 بيت لحم 30-19 33-22 32-21 رام الله والبيرة 32-21 31-20 31-20 طولكرم 31-22 33-25 33-24 نابلس 34-23 33-22 33-22 قلقيلية 31-22 33-25 33-24 جنين 37-24 36-23 36-23 سلفيت 30-19 33-22 32-21 طوباس 38-25 37-24 37-24 روابي 30-20 33-23 32-22 الخليل 32-21 31-20 31-20 غزه 30-24 31-27 31-26 أريحا 41-28 42-27 42-27 خانيونس 30-24 31-27 31-26 الأغوار الشمالية 39-26 40-25 40-25 رفح 31-23 32-26 32-25

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين اليوم الاثنين شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما طقس فلسطين هذه الليلة، يكون دافئاً بشكل عام في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون طقس فلسطين الثلاثاء حارا ً إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو حارا ً إلى شديد الحرارة، ولا يطرا تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء ولليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.تحذر دائرة الأرصاد الجويّة الأخوة المواطنين من خطر:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة.2 - خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.