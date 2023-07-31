مسؤول إسرائيلي يكشف موقف نتنياهو من التنازل للفلسطينيين مقابل التطبيع مع السعودية



من ناحيتها، ذكرت الصحيفة في تقرير لها أنه تم إبلاغ المسؤولين الإسرائيليين بأن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تدخل شخصيا في المفاوضات وأصر على أن أي اتفاق يتوجب عليه أن يتضمن اجراءً واضحًا من جانب إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وخرج المسؤولون الامريكيون من هذه المحادثات بالانطباع أن السعوديين لن يكتفوا بوعود يطلقها نتنياهو بعدم ضم الضفة الغربية، بل يطالبون باتخاذ إجراءات ملموسة على أرض الواقع.



هذا وتناولت الزيارة التي قام بها مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، تولي دور الوساطة في إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، حسبما ورد في التقرير.



وهذه الزيارة هي الثانية في أقل من ثلاثة أشهر، وتلك إشارة إلى حقيقة أن رئيس الأمريكي جو بايدن ومبعوثيه يدفعون نحو اتفاق تطبيع وأن إدارة بايدن ترى فرصة جدية لتحقيق ذلك، حسب الصحيفة.



وصرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس، بأنه لا ينبغي استبعاد إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب مع المملكة العربية السعودية.



ونشرت صحيفة (نيويورك تايمز) مقالاً يوم الجمعة للمعلق، توماس فريدمان، كتب فيه: "يبحث الرئيس بايدن ما إذا كان سيمضي قدمًا نحو عقد اتفاقية الأمن المتبادل بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي من شأنها أن تشمل تطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل، على اعتبار أن الإسرائيليين سيقدمون تنازلات للفلسطينيين تحافظ على إمكانية حل الدولتين".

وقالت ذات المصادر، إن قلق الحزب الديمقراطي الحاكم في الولايات المتحدة يتلخص في مدى الوثوق برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبوفائه بالتزامات يقطعها على نفسه بشأن القضية الفلسطينية وهل ستتراجع الحكومة اليمينية في إسرائيل حاليا عن مثل هذه الالتزامات.نتيجة لذلك، وانطلاقاً من تعذر مثل هذه الخطوة في ظل الحكومة اليمينية الحالية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يوافق رئيس الوزراء وزعماء المعارضة، عضوا (كنيست) بيني غانتس ويائير لبيد، على تشكيل حكومة ائتلاف أوسع او حكومة وحدة وطنية، وفق الصحيفة.