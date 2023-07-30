اللجنة الوطنية للتربية والثقافة تصدر العدد السادس من "بصمات"

رام الله - دنيا الوطنأشارت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، اليوم، إلى أن مجلة بصمات التي تصدرها بشكل دوري ربعي، تناقش في عددها السادس، مجموعة ثرية من المواضيع ذات العلاقة بمجالات عمل اللجنة على المستوى المحلي والعالمي.جاء ذلك بالتزامن مع إصدار العدد السادس من المجلة، والتي تناولت استنهاض الواقع التربوي والثقافي والعلمي في المحافظات الجنوبية، والذكرى الـ٧٥ للنكبة وما تكتسبه من بعد هام على صعيد المنظمات المتخصصة بالتربية والثقافة والعلوم.وتطرقت "بصمات" أيضا، إلى توجهات التربية على المواطنة في فلسطين، الإمكانات والإشكالات، وللذكرى 70 عاماً على تأسيس شبكة المدارس المنتسبة لـ (يونسكو)، وبرنامج ذاكرة العالم، وتحديات التحول الرقمي في المؤسسات التراثية الفلسطينية، والآثار المهددة بالانقراض في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بالعمل على صعيد المنظمات الأممية.فيما يمكنكم الاطلاع على التفاصيل من خلال زيارة موقع اللجنة الوطنية، على الرابط التالي:https://www.pncecs.plo.ps/?p=11736