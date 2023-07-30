شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على الأسير عتيق أثناء اعتقاله

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على الأسير عتيق أثناء اعتقاله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاحد، بأن الأسير ريان عتيق(16 عاماً)، من البلدة القديمة/ القدس، تعرض للضرب المبرح أثناء اعتقاله من قبل قوات الإحتلال الاسرائيلية، وذلك خلال اعتقاله من جانب باب حطة حوالي الساعة الواحدة ظهراً.

ونقلاً عن محامية الهيئة هبة إغبارية أثناء زيارتها له، فقد تعرض الأسير عتيق للضرب أثناء الاعتقال، حيث قام عدد من رجال الشرطة بالهجوم عليه واعتقاله, قيدوا يديه، وعصبوا عينيه ومن ثم تم نقله الى مركز الشرطة في القشلة بجانب باب الخليل, وحقق معه هناك حوالي 8 ساعات تقريباً, واثناء التحقيق معه كان يتعرض الأسير عتيق الى الضرب المبرح وبشكل تعسفي على رأسه عدة مرات من قبل أفراد من الشرطة حيث كانوا يرتدون لباس مدني، وبعدها نقل الى مركز تحقيق "المسكوبية"، مكث فيه لمدة 25 يوماً، ومن ثم نقل الى سجن "الدامون" قسم الاشبال.

وأكّدت الهيئة أنّ جميع الأسرى الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال يتعرّضون لعدة اشكال مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي أثناء عملية اعتقالهم مروراً بالتحقيق معهم وحتى بقائهم في المعتقلات الإسرائيلية.

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