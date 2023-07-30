وقفة لقبائل البادية بغزة نصرةً لأهالي العراقيب











رام الله - دنيا الوطننظّمت قبائل البادية في قطاع غزة، وقفةً دعم وإسناد لأهالي قريةالعراقيب في النقب المحتل، وذلك بعد تعرضها للهدم للمرة 219 على التوالي.وشارك بالوقفة التي نظمتها القبائل بمخيم ملكة شرق غزة ممثلون عن العشائر وقبائل البادية، حاملين لافتات تدعو لنصرة أهالي القرية، وهتافات تدعو لحمايتها من انتهاكات الاحتلال.وقال المتحدث الإعلامي باسم قبائل البادية محمود أبو غياض في كلمة ممثلة عن قبائل البادية: "تمر اليوم ذكرى 13 على أول هدم للقرية، حيث تعرض وحتى هذا اليوم لـ 219 هدم متكرر بعد تجريف الآليات الإسرائيلية نحو 40 منزلاً من القرية بحجة البناء دون ترخيص".وأوضح أبو غياض أن هذه المرة الثامنة الذي تهدم فيها سلطات الاحتلال مساكن أهلنا في العراقيب منذ مطلع الشهر الجاري، مؤكدًا أن هذه القرية تتعرض لأبشع صور التهويد والتهجير.وأضاف: "منذ عام 1948، حاول الاحتلال إخلاء العراقيب بالقوة، إلا أن أهل النقب يخوضون كل يوم معركة الصمود على أراضيهم؛ لتكون هذه القرية أيقونة الصمود وتحدي بالنقب".وتابع حديثه: "إن صمود قرية العراقيب وأهلنا الشامخين قد أفشلوا مخططات الاحتلال في النقب المحتل، وضربوا أروع الأمثلة في الصمود والتحدي أمام المحتل الغاصب".وشدد أبو غياض على موقف قبائل البادية في قطاع غزة المساند لأهالي قرية العراقيب بالنقب، قائلاً "نحن معكم نساندكم وفي ظهوركم، ولن نتخلى عن مؤازرتكم، وإن ملاحقة أهالي القرية واعتقال وجهائهم هي محاولة من المحتل لتخويف أهل القريبة وارهابهم".وذكر أن النقب لها مكانة وطنية ودينية مرموقة اتفق عليها الفلسطينيون والعرب، حيث تشكل النقب نصف مساحة فسلطين؛ لذا لا بد أن ينتفض الكل الفلسطيني لوجوب الدفاع عنها والهبة من أجلها وبذل الغالي والنفيس في سبيل حريتها".