المقاومة الشعبية: عدم مشاركة فصائل فلسطينية وازنة باجتماعات الأمناء العامين يعطي انعكاساً سلبياً

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الشعبية اليوم الأحد، إن عدم مشاركة فصائل فلسطينية وازنة في اجتماعات الأمناء العامين يعطي انعكاساً سلبياً عما ستؤول إليه الاجتماعات، في ظل الاستفراد بالقرار الفلسطيني، وعدم وجود شراكة وطنية حقيقية.وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن عقد الاجتماعات "رغم استمرار الاعتقال السياسي في الضفة وملاحقة المقاومين ومن بينهم مقاتلي كتيبة الشهيد أبو يوسف القوقا في جنين، يجعلنا غير مطمئنين لهذه الجولة من الحوار الوطني".وتابعت الحركة: "لقد كنا السباقين في دعم الوحدة الوطنية، وتقديم الرؤى والمبادرات الوطنية، إلا أننا نصدم بعدم وجود إرادة حقيقية لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني".وقالت: "إننا إذ نحيي الجهود المصرية المبذولة في رعاية الحوار الوطني ودعم شعبنا ومسيرة نضاله"، مؤكدة "أننا لن نقف عقبة أمام نتائج الحوار الوطني، وسندعم أي خطوة حقيقية تنحاز إلى شعبنا وتقوي صفوفه".